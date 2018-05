Monopoli, Lopez: "Battiamo il Lecce poi testa ai playoff"

© foto di Gabriele La Torre

Un playoff agguantato prima della fine della regular season, ed una cavalcata esaltante, diventata magnifica con l’avvento in panchina di mister Giuseppe Scienza. Parliamo del Monopoli, caro al patron Onofrio Lopez. Lo stesso, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com, per fare il punto della situazione in casa biancoverde in vista del match contro il Lecce, e in vista naturalmente degli spareggi promozione. Ecco le sue parole.



Finalmente i playoff. Che sensazione sta provando?

“E’ una sensazione bellissima, siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Dedico questo traguardo all’intera città e alla nostra splendida tifoseria”.



Prima di affrontarli, ci sarà l’ultima gara della regular season. Nel weekend al “Veneziani” sarà di scena il Lecce, neopromosso in Serie B.

“Assolutamente. Vogliamo fare bene, proveremo naturalmente a strappare la vittoria. Sarà l’occasione anche per rivedere qualche calciatore reduce da qualche infortunio”.

Qual è la squadra favorita ai playoff?

“Non vedo una sola squadra favorita, anche se a me una squadra che è piaciuta molto è stata il Trapani. Metto i granata al pari del Lecce. Comunque agli spareggi promozione vince chi ha la condizioni atletica migliore, anche perchè si giocherà in giornate calde e afose”.



A prescindere dagli spareggi promozione, vi state già iniziando a muovere in vista del futuro?

“Assolutamente. Con mister Scienza ci vedremo in settimana, siamo quasi d’accordo su tutto. C’è un accordo di massima anche con il direttore Pelliccioni. La nostra intenzione è quella di aprire un ciclo, quindi un progetto a lungo termine”