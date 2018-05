Monopoli, Mangni: "Serie B? Ci proviamo senza pressioni"

© foto di Marco Conterio

L'attaccante del Monopoli Doudou Mangni attraverso una chat coi tifosi sul sito del club ha ammesso di sognare la Serie B e spiegato che la squadra proverà a fare di tutto per raggiungere un traguardo così importante: “Per la Serie B ci proviamo, ma sappiamo che possiamo arrivare lontano senza pressioni. Abbiamo uno spogliatoio unito e un tecnico come Scienza bravo a trasmettere i suoi concetti. - conclude Mangni come riporta Tuttocalciopuglia.com - Noi siamo stati abili a recepirli al meglio e credo che questo si sia visto in campo”.