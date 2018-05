Monopoli, per la panchina idee Trocini, Zavettieri e Pavanel

© foto di Gabriele La Torre

Il Monopoli in questi giorni sta valutando insieme a mister Giuseppe Scienza se proseguire o meno insieme nel progetto biancoverde. In caso di addio del tecnico, il club pugliese, secondo quanto riportato da TuttoC.com, avrebbe già in mente alcuni profili. Piacciono infatti Bruno Trocini, Nunzio Zavettieri e Massimo Pavanel.