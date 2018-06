Monopoli, scatto del Livorno per Sounas

Fonte: TuttoC.com

Dimitrios Sounas, centrocampista offensivo del Monopoli classe '94, è uno dei pezzi pregiati in uscita tra i Gabbiani. Tanti i club sul prospetto greco, con il Livorno che prova a scattare per battere la concorrenza. Come riporta TuttoCalcioPuglia.com, i labronici a breve presenteranno un'offerta ufficiale ai biancoverdi per accaparrarsi il cartellino del giocatore.