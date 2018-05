Monopoli, Scienza: "A breve incontrerò la società per il futuro"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli, ha parlato così del suo futuro dopo l'eliminazione ai playoff per mano della Virtus Francavilla: "Sono molto contento, ho vissuto cinque mesi meravigliosi, ho avuto un amore e un affetto che non mi aspettavo e che non capita tutti gli anni. La gente del Sud a livello morale ti dà veramente tanto se te lo meriti, è ancor più gratificante. Era difficile far innamorare questo gruppo del Monopoli: quando sono arrivato non era così, adesso tutti amano questa maglia. La mia grande vittoria è stata aver creato un gruppo con la mentalità forte e un senso di appartenenza, a fine gara si sono abbracciati tutti piangendo. Le possibilità di proseguire sono molte, rimarrei volentieri se ci saranno i progetti giusti. Con la proprietà c'è rispetto, ci incontreremo a breve e valuteremo", riporta TuttoC.com.