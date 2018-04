Monopoli, Scienza: "Playoff? Vorrei vedere celebrati i ragazzi"

Il tecnico del Monopoli Calcio Giuseppe Scienza ha presentato la sfida di domani sera al "Veneziani" contro la Virtus Francavilla: "Io non sono scaramantico, voi si. E’ colpa vostra. In settimana li ho visti bene i ragazzi, siamo un po’ acciaccati per questo finale. Siamo andati a Castellammare per vincere e abbiamo dominato nel primo tempo, poi è andata un po’ male, la sconfitta ci poteva stare. La difesa è un out non siamo messi bene, degli errori individuali hanno condizionato la gara scorsa. La mia difesa ha sbagliato pochissimo, non un può una partita condizionare un reparto. Virtus? Le assenze diventano importanti per tutti, mi aspetto una squadra organizzata bene e solida, viene da una striscia positiva e subisce poco. Sarà una partita rognosa. Noi stiamo bene ma ripeto non dobbiamo avere problemi in certi ruoli perché poi sarà difficile. Una vittoria ci darebbe una griglia molto buona nei playoff, e in caso venisse centrata la matematica certezza del post-season vorrei vedere festeggiati questi calciatori dai nostri tifosi. I ragazzi meriterebbero l’entrata ai playoff. Salvemini e Sarao? Hanno lavorato bene, hanno delle qualità e stanno bene fisicamente e potrebbero avere delle grandi chance di giocare dal primo minuto. Li vorrei più cattivi negli ultimi dieci metri e spero vadano in doppia cifra perché lo meritano. Rota? E’ fisicamente forte, è piaciuto e l’ho provato con l’occasione delle squalifiche, è di una intelligenza elevatissima. Sa giocare in tantissimi ruoli, è molto duttile".