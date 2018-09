Monopoli, Scienza: "Portiamo a casa un risultato giusto"

Il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza vede il bicchiere mezzo pieno, dopo il pareggio a reti bianche contro il Potenza: "Temevamo l'impatto con un campo così difficile al nostro tardivo debutto in campionato, avevamo di fronte una squadra forte e caricata dall'entusiasmo per il ritorno tra i professionisti. Portiamo a casa un risultato giusto e la consapevolezza di essere sulla buona strada, in un momento comunque complicato della stagione. Il successo dei nostri prossimi avversari (Rende) sul Catanzaro dimostra chiaramente che in questo girone non ci saranno partite facili", riporta TuttoC.com.