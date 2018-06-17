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Serie C

Monopoli, su Sarao gli occhi di Potenza e Pistoiese

17.06.2018 00:18 di Alessandra Stefanelli   articolo letto 668 volte
© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Potrebbe lasciare anzitempo il Monopoli l'attaccante Manuel Sarao. Il classe '89 ha un altro anno di contratto col Gabbiano ma è seguito da diversi club. In particolare, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, per il giocatore si registra il forte interesse di Pistoiese e Potenza.

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