Monopoli, successo in amichevole contro il Nardò

Fonte: TuttoC.com

© foto di Gabriele La Torre

Successo in amichevole per il Monopoli. La squadra di Scienza si è imposta per 2-0 sul Nardò, con una rete per tempo. A sbloccare il risultato Fabris con una conclusione sotto misura dopo una bella iniziativa di Donnarumma. Nella parte finale del secondo tempo il raddoppio, firmato da Bei. Primi minuti con la maglia biancoverde per l'ultimo acquisto Montinaro.