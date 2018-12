© foto di Gabriele La Torre

Il direttore generale del Monopoli Paolo Tavano ai microfoni di TuttoC.com ha fatto un primo bilancio sulla presidenza della Lega Pro di Francesco Ghirelli: “Il lavoro che sta facendo il dottor Ghirelli è molto importante, si vede già la carica che sta trasmettendo a noi società. Siamo consapevoli di ciò che deve essere fatto e quali sono le aspettative. Speriamo si possa continuare su questa strada positiva. - continua Tavano parlando poi di mercato - Senz'altro è un campionato in cui stiamo andando bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro anche grazie al nostro allenatore Scienza, che è molto preparato. La società sta operando anche in vista del mercato di gennaio, qualche giocatore in eccesso sarà venduto e poi vedremo di inserire qualche giocatore giovane e importante".