Ufficiale Monterosi, c'è un gradito ritorno in attacco: ha firmato l'ex Lazio Rossi

Serie C

Oggi alle 20:20

Come anticipato questa mattina Alessandro Rossi torna a vestire la maglia del Monterosi. L'attaccante ha infatti risolto il contratto con la Lazio e ha firmato con il club che milita in Serie C. Questa la nota del club:

"Il Monterosi Fc comunica di aver tesserato il calciatore Alessandro Rossi che già in passato aveva vestito la maglia biancorossa, esattamente la scorsa stagione per otto partite prima di tornare alla Lazio. Con il club biancoceleste. Rossi ha iniziato la propria carriera, proseguita tra Salerno, Venezia, Castellammare di Stabia, Viterbese e Monopoli.

Nato a Viterbo il 3 gennaio 1997, Rossi è un attaccante molto mobile e in grado di far giocare bene tutta la squadra con i suoi movimenti. Il Monterosi Fc rivolge un caloroso saluto a Rossi, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".