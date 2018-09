Monza, a Berlusconi il 100% delle azioni. Firme entro fine mese

Come riportato da Gazzetta.it il Monza sarà totalmente di Silvio Berlusconi che attraverso la holding di famiglia Fininvest rileverà l'intero pacchetto azionario da Nicola Colombo. In precedenza si era parlato del 70% e poi del 95%, ma a quanto pare nelle ultime ore l'ex patron del Milan avrebbe deciso di acquistare tutto il club lombardo per una cifra fra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Nei prossimi giorni arriverà anche la definizione della cifra con l'approvazione del bilancio della società, mentre per fine mese sono previste le firme sui contratti per il passaggio di proprietà. Colombo, nonostante la cessione totale del club, resterà presidente, mentre Adriano Galliani assumerà il ruolo di amministratore delegato.