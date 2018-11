Monza, accelerata sul mercato. Arriva Lora, occhi su Calaiò

Non sono stati all'altezza delle aspettative i risultati del Monza dall'arrivo del tandem Berlusconi-Galliani in Brianza. Per questo motivo la nuova proprietà, secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, sarebbe già molto attivo sul mercato. A breve il Monza prenderà subito anche lo svincolato Filippo Lora, centrocampista classe 1993 nell’ultima stagione al Cittadella. Occhi anche all'attacco dove si cercherà di strappare al Parma Emanuele Calaiò.