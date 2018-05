Monza, Agomeri: "Favorevole alle squadre B, da capire il regolamento"

Le dichiarazioni del subcommissario Alessandro Costacurta in merito all'introduzione delle seconde squadre già dalla prossima stagione ha inevitabilmente avuto eco all'interno delle dirigenze della Lega Pro. Tra di esse anche il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli Agomeri, che è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per commentare la notizia: "All'estero le seconde squadre già esistono da tanto tempo, non conosco le modalità e le tempistiche ma è normale che possano essere introdotte anche in Italia. Io sono favorevole alle squadre B, le società italiane in questo modo avranno la possibilità di far crescere i propri talenti in campionati più competitivi. Ci sarà comunque solo da capire come saranno i regolamenti. Prima si fanno giocare i giovani, meglio è".