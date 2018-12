© foto di Valeria Debbia

Il tecnico del Monza Brocchi dopo il terzo pari della sua gestione, arrivato in casa del Gubbio, si è soffermato anche sul mercato che potrebbe far svoltare la stagione: “Delle idee ci sono e ci sarà la voglia e la volontà di cercare giocatori che potranno darci qualcosa in più, ma adesso ci sono delle partita importanti da giocare e guardo a quello che ho. - continua Brocchi - Speriamo di recuperare quelli che abbiamo fuori e che potrebbero darci una grossa mano. A gennaio sarà un'altra cosa".