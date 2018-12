Monza, Brocchi: "Torneremo sul mercato, ora non è possibile"

Fonte: Tuttoc.com

L'allenatore del Monza, Cristian Brocchi, ha parlato dopo la sconfitta contro il Rimini, spiegando quali sono gli obiettivi della proprietà Berlusconi-Galliani. "Le aspettative su questa squadra si sono alzate notevolmente, ma la nuova proprietà esiste ma ancora non ha potuto fare ciò che ha in mente. E' arrivata con la stagione già iniziata e la squadra costruita è di ottimi giocatori ma con aspettative diverse da quelle che si sono create intorno al Monza. La realtà è che siamo comunque una buona squadra, ma non si può pensare in questo momento di essere al livello della Ternana o di altre squadre con una rosa diversa. Mercato? La società ha questa volontà ma vedremo di farlo quando sarà il momento".