Monza, Ceccarelli: "Il gol grande soddisfazione. Berlusconi uno stimolo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Su gianlucadimarzio intervista all'attaccante del Monza Tommaso Ceccarelli, a segno nel successo sul Fano, il primo dell'era Berlusconi: "È stata un'emozione grandissima. Abbiamo portato a casa i tre punti in una trasferta difficilissima contro una squadra ostica come il Fano. Segnare un gol così bello e importante è stata una vera soddisfazione. Cosa si prova a lavorare con Berlusconi e Galliani? L’emozione è grandissima. Pensare che due dirigenti così importanti siano nel nostro spogliatoio fa effetto. Loro sono abituati a parlare con campioni già affermati come i vari Kakà, Ronaldinho. Vedere che parlano con noi ragazzi di Serie C è qualcosa che stimola a dare di più sicuramente".