Monza, Colombo: "Marchi pallino del ds, Brighenti in trattativa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicola Colombo, presidente del Monza, intervistato da mbnews.it ha parlato del mercato dei brianzoli: “Oltre a Lora (già arrivato, dovrà attendere che si liberi un posto da over a gennaio, ndr) credo che arriveranno altri 4 ‘over’, tra cui il centrocampista Marco Fossati dall’Hellas Verona, un difensore e due attaccanti. Marchi? Posso dire che è un pallino del direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri e che Brighenti è una delle punte in trattativa”.

Sui recenti risultati: “Me l’aspettavo perché, anche se la squadra è migliorata rispetto alla scorsa stagione, si è trovata improvvisamente in una situazione di transizione tra la vecchia e la nuova proprietà e quest’ultima è esigente. Bisogna aver pazienza. Anch’io nel mio primo anno da proprietario ho fatto cavolate. I progetti sportivi si creano anche passando dagli errori. Speriamo che grazie ai rinforzi che saranno presi nel mercato invernale si risalga in classifica raggiungendo la qualificazione ai play-off in una buona posizione”.