Monza, Colombo: "Non ci saranno rivoluzioni con Berlusconi"

Intervistato da Il Giorno il presidente del Monza Nicola Colombo ha spiegato di non attendersi grandi stravolgimenti sul mercato dopo l'ingresso in società, con la quota di maggioranza, del duo Berlusconi-Galliani: “Non c'è intenzione di far grosse rivoluzioni, ma a gennaio si farà il punto per capire se saranno utili innesti per rafforzarci ulteriormente. - continua Colombo parlando poi del passaggio di proprietà – Cifre precise non ce ne sono ancora, aspettiamo l'esito della due diligence e poi, al momento del closing, il prezzo varierà di qualche migliaio di euro in base ai pochissimi debiti da coprire. Non so se Berlusconi acquisterà il Monza direttamente tramite la Fininvest o attraverso un'altra società”.