Monza, con Berlusconi può arrivare anche Rocco Maiorino

E' un Monza che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione, con l'avvento di Silvio Berlusconi. La società, così come raccolto dalla redazione di TuttoC, potrebbe avvalersi anche della figura di Rocco Maiorino. L'ex direttore sportivo del Milan potrebbe così diventare il nuovo uomo mercato del club biancorosso. Staremo a vedere; i tifosi brianzoli sognano come non mai.