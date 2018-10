Monza, effetto-Berlusconi al Brianteo: ieri boom di presenze

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Effetto Berlusconi al 'Brianteo' di Monza. Per il big-match tra Monza e Triestina, in programma alle 19, c’erano infatti 2217 paganti, che uniti ai 988 abbonati hanno prodotto un dato complessivo di 3205 unità. Un dato in netto aumento rispetto alle precedenti uscite della squadra di Zaffaroni che in seguito all’arrivo di Berlusconi può contare sul ritrovato entusiasmo dell’ambiente. Lo riporta TuttoC.com.