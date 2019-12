Monza, Galliani: "Quando saremo in Serie A chiamerò Ancelotti"

© foto di Federico De Luca

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, l'Ad del Monza Adriano Galliani ha parlato anche del club brianzolo, rilevato un anno fa: "Questo è il nostro primo anno, dal momento che quando Berlusconi rilevò la società il più era fatto. Abbiamo speso 3 milioni per la squadra e cinque per le infrastrutture, centro sportivo, stadio e altro. Gli stipendi sono una voce a parte. Crediamo entrambi in un valore che coltiviamo con ostinazione, il senso di appartenenza. Ancelotti? Tra un anno e mezzo, quando saremo in Serie A, io lo chiamerò".

E c'è poi una nota su Carlo Ancelotti, che non sta vivendo un'idilliaca situazione a Napoli: "Se c’è un tecnico capace di uscire vincitore dalle situazioni più complicate, questi è Ancelotti. Di lui ci si può fidare ciecamente, possiede tutti gli strumenti, dal dialogo al polso fermo”.