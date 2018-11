Monza, Gatto dell'Alessandria non rientra nei piani societari

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Nonostante nei giorni scorsi si fosse parlato di un interessamento del Monza per Emanuele Gatto, il centrocampista dell'Alessandria non rientra nei piani futuri del club brianzolo. Come riporta Monza-newe.it Galliani sarebbe intenzionato a puntare calciatori di maggiore esperienza, provenienti da categorie superiori, rispetto al classe '94 per rinforzare la linea mediana a gennaio.