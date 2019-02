Nella pagina dedicata alla Serie C sulla Gazzetta dello Sport, spazio dedicato al Monza che viene definita dalla rosea “La regina del mercato”. “Monza revolution con 16 rinforzi: ora siamo da B” - recita il titolo - “Galliani: “Trattative emozionanti come al Milan”. Brocchi ha una fuoriserie con un super attacco”. La rosea si sofferma anche sul numero di movimenti totali del club brianzolo, 30, di cui 16 in entrata e 14 un uscita. C’è spazio anche per le partite del raggruppamento B, quello del Monza, che oggi scende in campo per la 24esima giornata. “Oggi c’è il girone B: brivido Pordenone, un rinvio a Cuneo” - recita il titolo del pezzo.