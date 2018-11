Monza, il mercato è l'unica medicina

Spazio su Tuttosport alla situazione in casa Monza con la squadra di Brocchi che non decolla ancora e per puntare in alto deve aspettare gennaio e la riapertura del mercato che porterà volti nuovi e rinforzi importanti: "Le attenzioni della dirigenza brianzola sono rivolte soprattutto a centrocampo, dove si segnala la smentita per il capitano dell'Alessandria, Emanuele Gatto. La mezzala non rientra nei pinai della società lombarda, pronta a dirigere le attenzioni verso obiettivi di categoria superiore. - si legge nell'articolo - Se ne riparlerà a gennaio e sicuramente Adriano Galliani e Filippo Antonelli Agomeri, ovvero gli uomini di mercato del Monza, inseriranno nel mirino un difensore centrale e un attaccante".