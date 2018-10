Monza, il primo esonero di Berlusconi e la ribalta della stampa

La sconfitta contro il Benevento non dovrebbe costare la panchina a Cristiano Lucarelli. Il Livorno sembra orientato a proseguire con il suo allenatore, almeno fino alla prossima partita contro l’Ascoli che in caso di esito negativo potrebbe davvero aprire ad altri scenari. Nessun...

QS su Barça-Inter: "Ninja ko. Lautaro si scalda per il Camp Nou"

Il Corriere dello Sport in prima: "La Roma ha una fame da lupa"

Il Messaggero: "Roma, il bivio per l'Europa"

L'Unione Sarda in prima: "Super Pavoletti esalta il Cagliari"

Corriere della Sera su Donnarumma: "Un guaio in più". Ma Zoff è con lui

Con l'avvento di Silvio Berlusconi Monza è divenuta una delle piazze minori più seguite del panorama italiano. La riprova arriva dallo spazio riservato quest'oggi al primo esonero brianzolo dell'ex numero uno del Milan da quotidiani solitamente poco inclini a dar spazio, specie in prima pagina, al calcio. "Berlusconi ha esonerato il suo allenatore Marco Zaffaroni - si legge sulla prima de Il Fatto Quotidiano -: il sostituto è Cristian Brocchi . Le ultime soddisfazioni". Più soft invece l'approccio de Il Giornale che nel suo taglio basso titola: "Berlusconi cambia subito mister. Brocchi va al timone del Monza". Infine ecco Libero che alza il tiro con "Berlusconi fuori dai gangheri: caccia l'allenatore del Monza".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy