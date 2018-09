Monza, Maiorino in pole per il ruolo di ds: è l'uomo di Berlusconi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono molto vicini al ritorno nel calcio. La trattativa per l'acquisizione del Monza è ancora in fase di definizione e dovrebbe chiudersi entro la fine di novembre. Secondo Tuttosport si penserà poi alla dirigenza e per il ruolo di direttore sportivo in pole position c'è Rocco Maiorino, l'ultimo d.s. del Milan berlusconiano. L'alternativa è Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile rossonero, che ancora non si è accordato con il Bari di Aurelio De Laurentiis. Infine non sarebbe da escludere l'ipotesi della permanenza dell'attuale direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli Agomeri, che sta ben figurando.