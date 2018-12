© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le gare disputate ieri, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport trova spazio anche per un approfondimento sul mercato del Monza e titola: "Effetto Berlusconi. Brighenti e Marchi: è Monza pigliatutto". Nel pezzo si parla dell'intervento di Silvio, dei bomber e delle prossime mosse: "Fatta per la nuova coppia-gol monzese. A comporla saranno Andrea Brighenti ed Ettore Marchi, strappati rispettivamente a Cremonese e Gubbio e costati entrambi 300mila euro di cartellino. Brighenti (67 reti in 5 anni e mezzo con i grigiorossi) in estate aveva declinato il corteggiamento della Juventus U23, ma non ha saputo dire no al pressing di Galliani. Marchi (100 gol nei professionisti) invece era un pallino del d.s. Antonelli (fresco di rinnovo fino al 2020), che aveva già provato a prenderlo nelle scorse sessioni di mercato. Dai lombardi arriverà anche il difensore Ivan Marconi alla corte di Christian Brocchi, che nel girone di ritorno potrà disporre di una fuoriserie per la categoria. Una squadra disegnata a sua immagine. Il prossimo innesto dovrebbe essere il laterale destro Bearzotti, attualmente in prestito al Cosenza ma di proprietà del Verona".