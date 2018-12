© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti nomi per il mercato del Monza, pronto a scatenarsi nel periodo invernale. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club brianzolo avrebbe messo nel mirino Simone Andrea Ganz per l'attacco, Filippo Scaglia e Filipo Sgarbi per la difesa. Tornano all'attacco, piace anche Andrea Brighenti della Cremonese, ma pare difficile convincerlo a scendere in Lega Pro.