Monza, Sansone, Ragatzu e De Santis sul taccuino per gennaio

Il Monza dopo aver già messo sotto contratto il portiere Enrico Guarna, i centrocampisti Filippo Lora e Marco Fossati e il fantasista Simone Iocolano guarda ancora al mercato per rinforzare attacco e difesa. Per il reparto avanzato, oltre Calaiò del Parma, gli obiettivi sono Gianluca Sansone, classe '87, del Novara – che piace anche a Cavese, Potenza e LR Vicenza Virtus – e Daniele Ragatzu, classe '91, dell'Olbia, a cui si aggiunge il sogno proibito Andrea Brighenti, classe '87, della Cremonese. In difesa invece si punta su Ivan De Santis, classe '97, del'Ascoli che Brocchi ha già allenato nella Primavera del Milan. Lo riporta Tuttosport.