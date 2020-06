Monza, si guarda ancora in casa Pescara: Galano e Bocic nel mirino per l'attacco

Secondo quanto riferito da Pescarasport24.it il Monza guarda ancora in casa Pescara, dopo l'arrivo a gennaio del fantasista Machin, per rinforzare l'attacco in vista della Serie B. Gli obiettivi del club brianzolo sono Cristian Galano, esterno d'attacco che può giocare anche dietro le due punte come dimostrato in questa stagione, che andrebbe a ricomporre la coppia con l'equatoguineano, e Milos Bocic, centravanti classe 2000, già nel mirino di diversi club di Serie A.