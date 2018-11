Monza, vicino l'ingaggio dello svincolato Guarna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monza cerca tra gli svincolati il nuovo portiere. Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, dopo avrà sondato Jacopo Furlan (ex Bari), il club di Silvio Berlusconi ha scelto Enrico Guarna (Ex Foggia). Pronto un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva.