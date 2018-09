Monza, Zaffaroni: "Contro il Ravenna possibile turn over"

Fonte: TuttoC.com

Il Monza cerca il poker a Ravenna, nonostante l'assenza in panchina del tecnico Marco Zaffaroni, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. L'allenatore biancorosso ha presentato la sfida di domani pomeriggio in conferenza stampa, senza escludere l'ipotesi di ricorrere al turnover visti gli impegni ravvicinati: "Valuteremo, abbiamo avuto partite molto tirate e dovremo valutare eventuali acciacchi. Cercheremo di mettere in campo la formazione più affidabile. Col Renate abbiamo visto altri giocatori perché - come dico sempre - l'obiettivo è di inserire tutti e per farlo non occorre fare stravolgimenti ma inserirli gradatamente".