Monza, Zaffaroni sul passaggio di proprietà: "Noi facciamo il nostro"

Dopo il test contro il Brescia, il tecnico del Monza Marco Zaffaroni ha parlato del possibile passaggio di proprietà: "Ai ragazzi ho detto di stare concentrati sulle cose che possiamo determinare: tutte le altre vicende non ci vedono attori protagonisti, perciò si svilupperanno attraverso gli organi societari competenti. Noi dobbiamo fare il nostro, in un momento già particolare per i rinvii, per essere pronti per il campionato".