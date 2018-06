Mutti: "Siena-Cosenza, finale inaspettata. Difficile fare pronostici"

Fonte: TuttoC.com

Bortolo Mutti, esperto tecnico del nostro calcio, con trascorsi sulle panchine di mezza Italia in serie A e B, ha analizzato ai microfoni di TuttoC.com la finale playoff di stasera tra Robur Siena e Cosenza, quest'ultima sua ex squadra.

Si aspettava questa finale?

"All'inizio dei playoff no, anche se ritenevo i calabresi una delle squadre più accreditate. La bella sorpresa è stata il club bianconero, mister Mignani ha lavorato con grande sagacia ed equilibrio, superando ostacoli importanti come Reggiana e Catania che ambivano alla finale.

Complimenti a tutte e due, son curioso di vedere come andrà a finire. La partita sarà molto aperta anche se i toscani partiranno con l'handicap dei tanti squalificati. Però il lavoro dell'entourage, compresi i due direttori, è stato molto importante: hanno saputo avere i giusti equilibri in un campionato molto lungo. La bravura nella gestione è stato decisivo".

Un pronostico?

"Difficile farlo, la bellezza di queste partite è che non puoi far calcoli: non hai 180 minuti ma 90, devi avere equilibrio ma allo stesso tempo giocare per vincere perché sai che un'altra occasione in più non ti capita".