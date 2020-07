Niente Pallone d'Oro '20. La Lega Pro scherza: "Antenucci e Scappini non potranno vincerlo"

vedi letture

"Ufficiale: nè Scappini nè Antenucci potranno vincere il Pallone d'oro 2020. Entrambi, però hanno un piano B". Con questo tweet la Lega Pro commenta scherzosamente la decisione di France Football di non assegnare il Pallone d'Oro in questa stagione cogliendo l'occasione anche per lanciare la finale play off di mercoledì sera.