Non solo Tavano&Maccarone. A Carrara domina Caccavallo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' una Carrarese che fin dalla prima giornata della nuova stagione ha catturato l'interesse della cronaca. Il i risultati ottenuti attraverso il bel gioco, unito ai tanti nomi amarcord della Serie A (da Tavano a Maccarone, passando per il tecnico Silvio Baldini e il ds Gianluca Berti) hanno reso la formazione marmifera un tema intrigante di cui parlare.

C'è però anche un altro protagonista nella formazione toscana che sta contribuendo all'ottimo avvio di stagione della squadra. Un giocatore paradossalmente molto meno chiacchierato dei compagni di squadra ma assolutamente decisivo. Si tratta di Giuseppe Caccavallo, attaccante classe 1987 con un passato fra Salernitana, Parma, Venezia e Catania. Il bomber napoletano, approdato in Toscana in prestito dai lagunari, finora è infatti il miglior bomber, non solo della Carrarese, ma dell'intero Girone A. Cinque gol in sei giornate sono un bottino assolutamente di alto profilo per un giocatore che ha confermato essere un attaccante di razza in Lega Pro. La sua duttilità tattica, che gli permette di essere utilizzato sia da prima punta che da esterno destro, ne fa un elemento utile per qualsiasi tecnico. Con un avvio così è lecito, dunque, sognare. Per la Carrare un campionato di altissima classifica e per lui una nuova stagione da goleador. Col sogno, questa volta comune, si assaporare la Serie B.