Novara, Benedettini: "Caos ripescaggi lascerà brutte conseguenze"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Prosegue l'avventura in Coppa Italia del Novara, e parte del merito di questo va al portiere Elia Benedettini, sceso in campo nella vittoriosa gara in quel di Brescia. Queste le sue parole, rilasciate a La Stampa:

"Da quando sono al Novara ho disputato cinque gare in due anni. Così ho pensato di cogliere l’occasione per divertirmi. Il mister e i compagni mi conoscono. So di godere della loro fiducia e questo è importante".

Si parla poi del clima che si è creato nella piazza, dopo la retrocessione: "Il clima è cambiato. C’è maggiore coesione nel gruppo, più disponibilità al sacrificio individuale e collettivo. I giovani si stanno integrando bene. Penso che Nico Schiavi, il nuovo capitano interpreti bene questo spirito".

E il prossimo anno non dovrebbe essere Serie B, anche se corsi e ricorsi non sono ancora ultimati: "Queste susseguirsi di speranze e delusioni non gioverà a nessuno. Lascerà anzi delle conseguenze negative a tutti i livelli. Abbiamo vissuto alla giornata ma siamo contenti delle prove di Perugia e Brescia consapevoli che possiamo migliorare".