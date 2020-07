Novara, Cianci: "Contratti contro l'AlbinoLeffe. Renate? C'è un solo risultato possibile"

Marcello Cianci, presidente del Novara, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara di domani contro il Renate: "L'aspetto positivo è che giocheremo vicino ed è un vantaggio dal punto di vista logistico perché possiamo rimanere a Novarello fino all'ultimo. Loro conoscono bene noi e viceversa, entrambe le squadre conoscono le difficoltà della partita. Noi avremo solo un risultato a disposizione e non dovremo perdere l'occasione per continuare questa avventura, rimanendo concentrati. Il pari contro l'AlbinoLeffe? Forse siamo entrati in campo un po'contratti, specialmente nel primo tempo e credo che abbia influito molto il fatto di avere a disposizione due risultati su tre. Il secondo tempo è andato molto meglio, soprattutto quando gli avversari hanno iniziato a cedere e noi siamo usciti molto bene".