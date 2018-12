Novara, Fonseca Jr.: “Qui grazie a papà Daniel”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calcio, una passione di famiglia. Quella di Nicolas Fonseca, classe '98 e attualmente in forza al Novara, e figlio di Daniel che giocò anche nella Juventus e ora è procuratore. E il primogenito ha parlato della sua prima esperienza in maglia azzurra ai microfoni di gianlucadimarzio.com. "Ero un po’ teso per il debutto contro l'Entella, ma sono riuscito a giocare tranquillo ed è stata una bella partita - ha dichiarato -. Il giorno dopo è venuto a parlarmi l'allenatore (Viali, ndr) dicendomi di recuperare bene perché avrei potuto giocare anche in Coppa Italia contro il Pisa e così è stato. Siamo riusciti a vincere in casa dopo 8 mesi, il pubblico era contento e noi anche…è stata una bellissima emozione conquistare il pass per gli ottavi di finale che giocheremo contro la Lazio". Un salto a Novara arrivato grazie al padre. "Lui mi ha convinto a venire qui, perché ci sono le strutture e la società giusta per crescere. Quando mio papà dice una cosa io lo ascolto sempre. Se si vuole fare questo come lavoro lui mi dice sempre che fuori dal campo per essere un campione devi avere una vita moderata senza distrazioni. Per fortuna ho lui che mi consiglia e mi dice cosa fare e come farlo".