© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Novara si pensa a come ripartire dopo lo scivolone con l'Albissola. "Viali non si tocca ma il Novara va in ritiro", titola La Stampa. Squadra in ritiro e giocatori in silenzio stampa. Dal presidente Massimo De Salvo, la volontà di prendere in pugno la situazione: il numero uno del club ha garantito ai suoi collaboratori che passione e impegno personale restano intatti, si legge sul quotidiano in edicola questa mattina.