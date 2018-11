Novara, Ludi: "Per il Gozzano è la Partita. Ma anche per noi"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il direttore sportivo del Novara Carlo Alberto Ludi ha parlato ai taccuini de La Stampa della gara contro il Gozzano: “Per il Gozzano è la partita con la P maiuscola, ma lo è anche per noi e lo sarebbe stato con qualsiasi avversario. Una gara del genere può trasmettere sensazioni particolari, adrenalina. E noi abbiamo bisogno di tornare a respirare l’aria del ‘Piola’. E’ logico che il Gozzano l’attenda in maniera particolare, ma per noi vale lo stesso”.