Novara, Ludi su Viali: "Si cambia se lavora male. Non è questo il caso"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il direttore sportivo del Novara Carlalberto Ludi ha parlato del momento complicato in casa piemontese difendendo però il tecnico William Viali: “Non siamo in linea con le aspettative e questo è evidente a tutti, finora la squadra non è stata trascinante però è la stessa che fuori casa ha battuto Piacenza, Pistoiese e Arzachena. Dobbiamo spingere tutti assieme dalla stessa parte ed evitare la negatività. - conclude Ludi a La Stampa - Viali? Il mister va cambiato se lavora male, ma non è questo il caso”.