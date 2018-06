Novara, Macheda: "Io alla Salernitana? Credo siano solo voci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da LaLazisiamonoi, l'attaccante del Novara Federico Macheda ha parlato di un suo possibile approdo alla Salernitana che lo riavvicinerebbe anche alla Lazio: “Sì, ho letto anche io qualcosa a gennaio. Ma credo che si tratti solo di voci di mercato, perché di concreto non c’è nulla per ora. È chiaro che la Lazio sia un punto di arrivo per qualsiasi giocatore, a maggior ragione per me che ne sono un tifoso da sempre. Sarebbe il massimo per me”.