Novara, occhi sul jolly difensivo Stefan Baijc

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Novara che ha già iniziato a monitorare svariati profili in vista della prossima stagione. Uno di questi, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, è Stefan Bajic. Il terzino classe '97, ma vero e proprio jolly difensivo, durante questa stagione si è diviso in prestito tra Trapani e Triestina. Il nazionale Under 21 montenegrino, lo ricordiamo, è di proprietà della Cremonese.