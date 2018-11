Novara, per Cacia gol numero 150 tra i professionisti

Fonte: TuttoC.com

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Oltre alla firma, a far rumore è il numero. Daniele Cacia ha siglato ieri sera, nel derby contro la Pro Vercelli, il suo 150mo gol tra i professionisti un numero impressionante per l’attaccante, che ha messo a segno 134 di queste reti in Serie B e 12 in C: il rigore è stato il sigillo numero quattro della stagione per lui in sei partite. Numeri decisamente di rilievo per il classe ’83.