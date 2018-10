Novara, Sbraga: "Se abbiamo preso quattro gol è solo colpa nostra"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Novara dopo il brutto stop di Carrara, ha parlato il difensore centrale Andrea Sbraga. Queste le sue parole così come raccolto da La Stampa: "Se abbiamo preso quattro gol, è colpa nostra. Il campionato sarà caratterizzato dagli episodi: dopo il rigore di Tavano, i nostri cinque minuti di confusione hanno condizionato la gara. Non si spiega altrimenti come sia possibile che una sfida in equilibrio finisca in quel modo. Dobbiamo subito riscattarci".