Novara, Seck e Troest potrebbero restare

Il Novara vorrebbe confermare alcuni elementi per mantenere una buona ossatura in vista del prossimo torneo di Serie C. Secondo quanto riportato da tuttonovara.it, i piemontesi dovrebbero trattenere i difensori Moustapha Seck e Magnus Troest, anche se soprattutto quest'ultimo ha ricevuto richieste dalla Serie B.