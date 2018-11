Novara, si riflette sul futuro di Viali

© foto di Uff. Stampa Cuneo

Dopo la sconfitta contro l'Albissola e il ritiro deciso dalla società il futuro del tecnico del Novara William Viali appare a rischio. Il club piemontese, come riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, starebbe infatti riflettendo se dare un'altra opportunità all'attuale allenatore per risollevare la situazione od operare un cambio di panchina per dare la scossa.