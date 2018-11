Novara, tre sconfitte nelle ultime cinque gare: scatta il ritiro

Cristiano Bergodi al Voluntari, affare fatto. Contratto fino al termine della stagione sportiva e obiettivo salvezza. Firma siglata e una nuova avventura per Bergodi. E nella foto il momento dell’accordo...

Oggi in TV, torna l'Europa League: in campo Milan e Lazio

Paolo Castellini: “Affrontare il Torino per il Parma sarà complicato”

Europa League, le partite in programma per oggi

Lazio, Simone Inzaghi convoca 20 calciatori per il Marsiglia

Bach: "Per il Coni si troverà la soluzione giusta"

Napoli, in dubbio la presenza di Mertens contro il Genoa

Niente Italia per Allan, è arrivata la convocazione del Brasile

Milan, Higuain al lavoro a Milanello per esserci con la Juve

Nela: "Mourinho tutt'altro che esagerato. Roma, non esaltarti"

Ronaldinho a Belgrado per un spot. No comment sui problemi finanziari

Napoli, Verdi e Mertens sono tornati ad allenarsi in gruppo

Fiorentina, i convocati per il Frosinone: out Thereau e Sottil

Tacconi: "Ieri avrei dato un calcio nel c*** a Mourinho"

Frosinone, i convocati di Longo per la Fiorentina: out Ciano

Grecia, non c'è il napoletano Karnezis tra i convocati. Prima per Vlachodimos

"La Società Novara Calcio comunica che da oggi, giovedì 8 novembre, la squadra sarà in ritiro a Novarello fino a data da destinarsi": con questo lapidario comunicato apparso sul sito ufficiale del club, il Novara annuncia il ritiro forzato della formazione guidata da Viali. Ritiro che appare punitivo, con la scelta della società maturata dopo la sconfitta di ieri nel confronto contro l'Albissola, nella gara valida per il recupero della 2^ giornata del torneo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy